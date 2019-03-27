جدة تستضيف الملتقى الدولي لرياضات ذوي الإعاقة

جدة : واس

انطلقت أمس فعاليات الملتقى السعودي الدولي لرياضات ذوي الإعاقة ، الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية في صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، وسط أجواء احتفالية كان عنوانها الأبرز دفع أصحاب المهم نحو التألق في الميادين الرياضية الدولية .

ويعُد الملتقى الذي تنظمه وتشرف عليه اللجنة البارالمبية السعودية ويستمر لمدة 3 أيام أول تجمع رياضي دولي تستضيفه الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله ” الجوهرة ” وسط حضور كبير وتواجد لأبرز الرياضيين على مستوى العالم في ألعاب كرة الطاولة وكرة الهدف وكرة الطائرة من الجلوس ، بمشاركة 150 لاعب يمثلون 11 دولة هي السعودية ” المستضيف ” والبحرين ومصر والأردن وتونس والعراق وغامبيا والبوسنة والجزائر وفلسطين والمغرب ، و 46 شخصاً من الأجهزة الفنية والإدارية ، و 48 حكماً سعودياً ، و 6 حكام دوليين من خارج المملكة .

وانطلقت صباح أمس المنافسات في الثلاث ألعاب على صالتي مدينة الملك عبدالله الرياضية وأستاد الأمير عبدالله الفيصل ، إذ أقيمت على صالة استاد الأمير عبدالله الفيصل 6 مباريات في منافسات كرة الهدف أسفرت نتائجها عن فوز المنتخب السعودي على نظيره البحريني بنتيجة (13-3) ، فيما فاز منتخب الأردن على تونس بنتيجة ( 10-0 ) ، وفاز العراق على فلسطين بنتيجة (13-3) ، وعلى تونس بنتيجة (12-2) ، وفاز منتخب الأردن على البحرين بنتيجة (10-0 ).

وفِي منافسات كرة الطاولة ” فردي” التي أقيمت على صالة ملعب مدينة الملك عبدالله فاز بالمركز الأول في تصنيف ( TT7 ) سعيد العادل (العراق) ، وحل ثانياً جزاء الشمري ( السعودية ) ، وفِي المركز الثالث عبدالرحمن الشيخلي (العراق).

وفِي تصنيف ( TT8 ) حقق المركز الأول رامي شبانة (فلسطين) ، والثاني حسن المجيدي (العراق) ، و الثالث سمير البقري ( فلسطين ) ، وفِي تصنيف ( TT10 ) حقق المركز الأول عبدالرحمن شفيق ( العراق) ، والثاني عباس علامي (العراق) ، فيما فاز بالمركز الأول في تصنيف ( TT4 ) منتظر السراجي (العراق) ، وحل ثانياً أحمد القويدر ( فلسطين ) ، والثالث نظام الوقزي ( البحرين ).

وسيطر لاعبو المنتخب السعودي على المراكز الثلاثة الأولى في تصنيف ( TT3 ) بحلول صالح الغامدي أولاً وهاني بخاري وفواز عجارم في المركزين الثاني والثالث ، كما حقق السعودي حسام الجريفاني المركز الأول في تصنيف ( TT6 ) ، وحل ثانياً الفلسطيني إياد ابوغبن ، ونال السعودي ثامر الحبشان المركز الأول في تصنيف ( TT9 ) ، وحل الفلسطيني إلياس الياسي في المركز الثاني ، وأخيراً في تصنيف ( TT5 ) حقق المركز الأول العراقي عادل شلاب ، وحل ثانياً الفلسطيني محمد أبوجزر.

وفِي منافسات كرة الطائرة من الجلوس خسر المنتخب السعودي من نظيره المنتخب البوسني ” المصنف الثاني عالمياً ” بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل ، ليعود ويكسب المنتخب الفلسطيني بنفس النتيجة ، فيما تغلب منتخب العراق على غامبيا ، وفازت الجزائر على فلسطين ، وكسب المنتخب المصري نظيره المغربي .