الذهب يستقر مع تراجع الأسهم بسبب مخاوف الركود

البلاد : وكالات

استقر الذهب اليوم بعدما سجل أكبر تراجع في نحو أسبوعين في الجلسة السابقة مع تعرض أسواق الأسهم لضغوط نتيجة تراجع حاد في عائدات سندات الخزانة الأمريكية وبيانات ضعيفة.

واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 1315.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0603 بتوقيت جرينتش. كما استقر الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1314.80 دولار للأوقية.

وتراجع بناء المساكن في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في فبراير بينما هبطت ثقة المستهلكين في مارس لتعطي دلائل إضافية على تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي في بداية العام.

وتراجعت الأسهم الاسيوية اليوم متخلية عن مكاسب بسيطة حققتها في اليوم السابق مع سعي مستثمرين لاستيعاب التحول الحاد في أسواق السندات الأمريكية وتبعات ذلك بالنسبة لأكبر اقتصاد في العالم.

وتراقب الأسواق عن كثب مفاوضات التجارة الصينية الامريكية التي من المقرر أن تنطلق غدا الخميس في بكين.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1549.52 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.42 دولار في حين ارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 860.83 دولار للأوقية.