الإطاحة بمواطن اعتدى على مسنّ وسلب محفظته بجدة

جدة : البلاد

ألقت شرطة محافظة جدة القبض على مواطن اعتدى على آخر في العقد الثامن من العمر أثناء تواجده في محل تجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة ، أن المقبوض عليه في العقد الرابع من العمر، وأسفرت إجراءات البحث والتحري عن الإطاحة به، بعدما اعتدى على المواطن المسن واستولى على محفظته وما بحوزته من أموال بالقوة.

وأفاد بأن الحادثة وقعت في حيّ جنوب محافظة جدة، وتلقت الشرطة بلاغاً بشأنها بتاريخ 18 رجب 1440هـ، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل حزم لردع من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع.