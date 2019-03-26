وزير العمل يتفقد المراكز والدور الاجتماعية بالشمالية

عرعر – البلاد

زار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أمس عدداً من المراكز والدور الاجتماعية ومكتب العمل في مدينة عرعر، شملت مكتب الضمان الاجتماعي ومركز التنمية الإجتماعية ومركز التأهيل الشامل ودار الملاحظة الإجتماعية ووحدة الحماية الإجتماعية، وذلك ضمن جولة معاليه في منطقة الحدود الشمالية.

وتفقد المهندس الراجحي، سير العمل في الدور والمراكز، مستمعاً إلى شرح مفصل عن أبرز ما تحويها من أقسام ومرافق، إضافة إلى الخدمات والبرامج والأنشطة التي يتم تقديمها للنزلاء والمستفيدين، كما اطلع على الإمكانات المتوفرة، وعلى طبيعة وآلية سير العمل فيها، كما استمع معاليه خلال جولته على المراكز والدور الاجتماعية إلى احتياجات ومطالب النزلاء والمستفيدين، مؤكداً في الوقت ذاته تقديم المزيد من الخدمات لهذه الفئة الغالية بما يكفل لهم العيش الكريم.

وأكد المهندس الراجحي، على أهمية تقديم جميع الخدمات للمستفيدين ونزلاء الدور والمراكز الاجتماعية، إضافة إلى الاستمرار في العمل الميداني لدعم كل ما من شأنه خدمة الفئات المشمولة بالرعاية.

كما زار الوزير، فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية، والتقى خلالها مسؤولي الفرع ومدراء مكاتب العمل بالمنطقة، مؤكداً أهمية تقديم الخدمات النوعية لجميع عملاء ومستفيدي الوزارة في المنطقة بكل يسر وسهولة، ومتابعة قرارات التوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال الزيارات التفتيشية الميدانية للتحقق من التزامها بالتوطين.