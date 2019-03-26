مقتل ضباط وخبراء إيرانيين في قصف للتحالف بصعدة وصنعاء

البلاد : متابعات

سقط عدد من الضباط والخبراء الإيرانيين وعشرات العناصر في صفوف الحوثيين في غارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة صنعاء وصعدة، بحسب ما نقلت مواقع يمنية.

ولفتت المواقع نفسها إلى أن بين القتلى في غارات التحالف، المستشار والمشرف الأول على تركيب الصواريخ، المقدم الإيراني محمد نيازي، مع شخصين أحدهما عقيد والآخر ملازم أول من خبراء الصواريخ الحوثيين في صنعاء.

وكذلك ذكرت المواقع اليمنية أن من بين القتلى مشرف شبكة الرصد والاتصالات العسكرية.

يأتي ذلك بعد يوم من مقتل ضابط إيراني آخر في صعدة.

يُذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن منذ يومين استهداف موقعين في صنعاء تستخدمهما ميليشيات الحوثي لتخزين طائرات دون طيار.