تعرف على أسباب رفض تسجيل العلامات التجارية

جدة : البلاد

كشف وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن أسباب قد تؤدي إلى رفض تسجيل العلامة التجارية.

وقالت الوزارة ، عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” أنه لتجنب حدوث ذلك، يجب تفادي الأسماء والبيانات الجغرافية، إذا كان من شأن استعمالها أن يُحدث لبسًا فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.

وشددت على ضرورة تجنب أي علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سَبَق إيداعها

أو تسجيلها من قِبَل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات.

وأضافت أنه ينبغي تجنب العلامات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات، الحط من قيمة السلع

أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة.

وتابعت: يجب تفادي العلامات التي تشكّل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة، أو لجزء منها، مملوكة للغير، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة.