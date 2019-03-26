بدء أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الثلاثين بالعاصمة التونسية

تونس : واس

بدأت بالعاصمة التونسية اليوم، أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الثلاثين، بانعقاد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين.

واستعرض وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية رئيس وفد المملكة حسين بن شويش الشويش في كلمته الافتتاحية للاجتماع، ما صدر عن القمة العربية الـ 29 التي احتضنتها المملكة العربية السعودية في مدينة الظهران من قرارات تناولت عدداً من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في العمل العربي المشترك، كان في مقدمتها إقرار آلية متابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واعتماد عدد من الإستراتيجيات التي تصب في مصلحة العمل العربي المشترك ومنها الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث والوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها وغيرها من الإستراتيجيات.

وأضاف أن القمة تناولت كذلك موضوع الساعة وهو مكافحة الإرهاب، فأقرت تنفيذ الإعلان العربي لدعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب، كما رحبت بإنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، مشيراً إلى أنه في جانب معاناة الطفل الفلسطيني من انتهاك إسرائيل لحقوق الطفل، رحبت القمة بتوصيات المؤتمر الدولي الذي عقد تحت هذا العنوان.

واستطرد يقول: “على الرغم مما تمر به المنطقة العربية من ظروف بالغة الصعوبة إلا أن هذا لم يمنع من طرح العديد من الموضوعات ذات الشأن العربي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما نحن بصدده هذا اليوم، فجدول أعمال اجتماعنا يحفل بالعديد من الموضوعات التي ستناقش من أجل رفع التوصية بما تتفقون على أهميته للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الذي سيقرر ما يُرفع منها للقمة، ومن تلك الموضوعات مقترح إنشاء المركز العربي الاستشاري للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية، ووثيقة موقف الدول العربية في مفاوضات التغير المناخي، إضافة لمناقشة خطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب وذلك من أجل إيجاد الإستراتيجية المناسبة لمعالجة تلك الظواهر الدخيلة على مجتمعاتنا”.

وأكد الشويش في ختام كلمته أن هذه الظواهر لن تشغلنا عن مواجهة مشاكلنا الحقيقية ذات الصلة بالتنمية الشاملة لتحقيق طموحات الشعوب العربية في التقدم والازدهار.

ويتصدر جدول أعمال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقرير الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ 29 للقمة العربية التي عقدت في الظهران ( الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية ).

ويتضمن جدول الأعمال بنداً حول الانعقاد الدوري للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وبنداً حول المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، كما يناقش مقترح إنشاء المركز العربي الاستشاري للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية، والخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضارية المستدامة، ويبحث كذلك عدة بنود تتعلق بالتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ والتعامل مع قضايا تغير المناخ ، وحول شرعية أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية، والإستراتيجية العربية لكبار السن، إضافة إلى خطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب، وحول وضع حد لعمليات تجنيد الأطفال ضمن العصابات الإرهابية (عصابات داعش كنموذج)، علاوة على مناقشة البند المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إنشاء المجموعة العربية للتعاون الفضائي.