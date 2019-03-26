افتتاح ملتقى التدريب التقني والمهني بالشرقية

الدمام-حمودالزهراني

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية صباح امس الاثنين ملتقى التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية ، تحت شعار (تقني مهني أبني وطني ) ، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ، بتنظيم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني والمنطقة الشرقية بمقر الإدارة بالدمام ، وكان في استقبال سموه مدير عام الإدارة الأستاذ محمد بن سليمان السلوم ، وعمداء ومدراء الوحدات التدريبية ، ومدراء الجهات الحكومية والخاصة.

وفور وصول سموه قص شريط الافتتاح إيذاناً بانطلاق فعاليات الملتقى ، ثم كّرم سموه رعاة الملتقى ، كما قدم محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد باسم منسوبي المؤسسة درعاً تذكارياً لسموه لرعايته الكريمة للملتقى ، كما قدم الفهيد باسم المتدربين والمتدربات هدية تذكارية لسموه ، وهي عبارة عن لوحة فنية من نادي الانترسيريا ، تقديراً من أبناءه المتدربين والمتدربات لمشاركة سموه المستمرة لبرامجهم وعملية تدريبيهم.

كما اطلع سموه على المشاريع المستقبلية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي ستنفذ في محافظات ومدن المنطقة الشرقية .

بعدها تجول سموه على المعرض المصاحب للملتقى الذي يضم 43 ركنا لجميع الوحدات التدريبية والشراكات الاستراتيجية، والمعاهد والمراكز الأهلية وخدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمنطقة وشركاء النجاح، كما التقى سموه بعدد من ابناءه المتدربين والمتدربات واستمع منهم شرحاً مفصلاً عن مشاريعهم وبرامجهم التدريبية.

وفي ختام الحفل قدم سموه شكره للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على إقامة هذا الملتقى والذي سيعود نفعه على شباب وشابات الوطن.

من جانبه قدم محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية على رعايته وتشريفه الملتقى والاستماع لتوجيهات سموه، مؤكداً متابعة سموه واطلاعه عن قرب عن التدريب التقني والمهني و كل ما يتعلق باحتياجات القطاعات الخاصة .

من جانبه أشار مدير عام الإدارة الأستاذ محمد بن سليمان السلومبأن الملتقى يأتي انطلاقاً من توجيهات سموه حــول دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتحقيق رؤية المملكة 2030، لرفع المهارات التقنية والمهنية في المملكة العربية السعودية، ويستهدف الشباب الواعد المتحمس لتأسيس مستقبل يلبي احتياجاته وطموحاته ، وكذلك تعريف المجتمع بالتدريب التقني والمهني.