الدولية

مصرع وجرح أكثر من 50 حوثيًا بغارات جوية في جبهة صرواح

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time17 / رجب / 1440 هـ      25 مارس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

مأرب : متابعات

قُتل وجرح أكثر من خمسين عنصرًا من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم بغارات جوية نفذتها، مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب اليمنية.

وأوضح موقع / سبتمبر نت / الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن المقاتلات استهدفت بعدد من الغارات، تجمعًا للعشرات من عناصر مليشيا الحوثي في وادي ربيع بالقرب من سوق صرواح، وأسفرت عن مصرع وجرح أكثر من 50 من عناصر المليشيا، بينهم قائد المجاميع المدعو يحيى عبدالله هشلان، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

ابراهيم عبد الغفار

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