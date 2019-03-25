محافظ جدة يرعى حفل جمعية مراكز الأحياء.. الأربعاء

جدة : واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بالمحافظة، بعد غدٍ, حفل “إنجاز” الذي تقيمه الجمعية لاستعراض إنجازاتها وأعمالها خلال العام الماضي ٢٠١٨م.

ويشهد سموه خلال الاحتفال توقيع عدة اتفاقيات للجمعية مع عدد من الجهات, بما يخدم جدة وسكانها في مراكز الأحياء.

يُذكر أن جمعية مراكز الأحياء تهدف لبناء الإنسان والمكان وفق معايير عالية لتحقيق التنمية المستدامة, وتحويل الأسرة من الاحتياج إلى الإنتاج عبر تنفيذها العديد من البرامج والمبادرات والأنشطة مثل برامج ألفة, وجاري, ونادينا, وتمكين, وسلامتك, وساعد, إضافةً إلى برنامج إمكان للأسر المنتجة ومبادرة مجتمعي مسؤوليتي, كما تضع تنمية الشعور بالولاء والانتماء للوطن هدفاً بخططها.