رئيس الشورى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الأمة الكويتي

الرياض : واس

عقد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم اجتماعاً مع معالي رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق بن علي الغانم ضمن زيارته الحالية للمملكة وذلك بمقر المجلس بالرياض .

وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس مجلس الشورى برئيس وأعضاء وفد مجلس الأمة، مشيداً بعمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، موضحاً أهمية تبادل الزيارات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة إضافة إلى تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين البلدين الشقيقين .

من جهته أعرب رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت عن شكره وتقديره البالغ لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعبر عن سعادته وأعضاء الوفد بتلبية الدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الشورى، منوهاً بالعلاقات الأخوية الراسخة الممتدة عبر عقود التي تجمع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، مؤكداً أهمية الزيارة في إرساء التعاون البرلماني بين البلدين، ومواكبة تطلعات القيادتين في البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما .

وأشار مرزوق بن علي الغانم إلى التنسيق الدائم والمستمر بين المجلسين في البلدين، سواء على مستوى الأمانات العامة أو على مستوى اللجان في جميع المحافل البرلمانية حيث كانت وجهات النظر متطابقة حيال العديد من القضايا .

وفي نهاية الاجتماع تم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

حضر الاجتماع معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكويتية برئاسة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالكريم العيسى .

كما حضره من الجانب الكويتي عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي .

وقد أقام معالى رئيس مجلس الشورى اليوم مأدبة غداء تكريماً لمعالي رئيس مجلس الأمة والوفد المرافق له بمقر المجلس .

وكان معالي رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق بن علي الغانم والوفد المرافق له قد حضروا جانباً من جلسة مجلس الشورى العادية الثلاثين ؛ ثم تجول الوفد في قاعات المجلس مطلعين على ما تضمه من إمكانات تقنية .