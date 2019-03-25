الموافقة على اللائحة التنظيمية لجائزة خادم الحرمين للمخترعين والموهوبين

البلاد : ولاء بارحيم

وافق مجلس الشورى ، خلال جلسته اليوم (الاثنين) على مشروع اللائحة التنظيمية لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين .

وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع اللائحة ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان.

ويتكون مشروع اللائحة من عشرين مادة , وتهدف هذه اللائحة إلى تشجيع وتقدير المخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية والتقنية والابتكارية , وتنمية روح الإبداع والابتكار والاختراع وتحفيز المواهب والقدرات.

كما تهدف الجائزة إلى تحفيز القدرات على الإسهام في تطوير مجالات العلوم والتقنية والابتكار في المملكة , والمنتجات القائمة عليها دعماً للتحول إلى مجتمع حيوي معرفي , واستثمار طاقات أفراد المجتمع , وحثهم وتحفيزهم على التنافس المثمر في مجالات العلوم والتقنية والابتكار.