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المملكة تُدين وتستنكر الهجوم المسلح في مالي

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time17 / رجب / 1440 هـ      25 مارس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح الذي استهدف قرية أوجوساجو وسط مالي، مخلفاً عشرات القتلى والجرحى.

وشدد المصدر على أن هذه الجريمة النكراء تستدعي مضاعفة الجهود الدولية لمحاربة جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مؤكدًا في الوقت نفسه، تضامن المملكة مع جمهورية مالي فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المالي الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

ابراهيم عبد الغفار

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