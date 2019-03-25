الربيعة: المملكة قدمت مساعدات بما يزيد عن 86 مليار دولار منذ عام 1996

سانتياغو : واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أمس في العاصمة سانتياغو، رئيس مجلس النواب التشيلي السيد إيفان فلوريس.

واستعرض الدكتور عبدالله الربيعة خلال اللقاء الجهود الإنسانية والإغاثية للمملكة العربية السعودية عمومًا وما قدمته من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة في دول العالم خصوصًا ، موضحًا معاليه تقديم المملكة منذ عام 1996م وحتى الآن ما يزيد عن 86 مليار دولار أمريكي لأكثر من 80 دولة حول العالم بكل حياد وشفافية، وأن مركز الملك سلمان للإغاثة قام منذ تأسيسه بتنفيذ 996 مشروعا في 44 دولة بالتعاون مع 141 شريكا محليا و إقليميا ودوليا.

كما أطلع معاليه رئيس مجلس النواب التشيلي على رؤية المملكة 2030 الداعمة للعمل الإنساني والتطوعي، وما تحتويه على مبادرات إقتصادية وإستثمارية وتمكين للمرأة والشباب.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين المركز ومنظمات المجتمع المدني والوكالات الإغاثية التشيلية.

وأشاد السيد فلوريس بجهود المملكة الخيرية وبالأخص ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم دول العالم المختلفة، كما أبدى حرصه على تقوية سبل التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تشيلي في كل المجالات.