الإرياني: عاصفة الحزم أنهت أوهام السيطرة الإيرانية على اليمن

البلاد : متابعات

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الأحد، إن عاصفة الحزم التي أطلقها التحالف العربي لدعم الشرعية، حققت أهدافها الاستراتيجية وأنهت أوهام السيطرة الإيرانية على اليمن.

وقال الإرياني في تغريدات على حسابه في تويتر، أنه خلال 4 أعوام، حققت عاصفة الحزم أهدافها الاستراتيجية و”أعادت اليمن للحضن العربي”.

وأضاف أن عاصفة الحزم أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن الأشقاء في الوطن العربي، لن يتركوا اليمن فريسة سهلة لنظام طهران ومخططاته الرامية للهيمنة على المنطقة.

وأكد أن إطلاق تحالف دعم الشرعية هذه العملية بعد طلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أسقط عمليا المشروع الإيراني في اليمن، ومثل انعطافة كبيرة في المعركة الدائرة بين الشعب اليمني والمليشيا الحوثية، وأعاد الأمل لليمنيين في بناء دولتهم اليمنية العربية.

وتابع الإرياني: “نوجه تحية إجلال وإكبار للأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية، الذين كان لتدخلهم الحازم دور محوري في إسقاط الانقلاب الحوثي الممول من إيران، واستعادة 80%من الأراضي اليمنية والمساهمة في إعادة بناء مؤسسات الدولة”.