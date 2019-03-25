أمير الجوف يشيد بالدور الإعلامي في التنمية

الرياض – واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بالرياض امس، معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، وذلك ضمن زيارات سموه لعدد من الوزراء لبحث احتياجات المنطقة من المشروعات والخدمات التي تهم المواطنين في شتى المجالات.

وفي مستهل اللقاء نوه سموه بالدور البارز والكبير لوسائل الإعلام المختلفة في التنمية، وإبراز ما تقوم به الدولة ممثلة في أجهزتها الحكومية من جهود جبارة ومشروعات عملاقة للوطن والمواطن، ودورها أيضاً في إظهار الصورة المشرفة للمملكة داخلياً وخارجياً.

كما بحث سمو أمير منطقة الجوف مع معالي وزير الإعلام تطوير العمل الإعلامي في المنطقة، والتوسع في نشر التقارير عنها من خلال أجهزة الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وما تتميز به منطقة الجوف كالزراعة، والسياحة، والأثار، ومشروعات الطاقة المتجددة، مؤكداً الحاجة لدعم أجهزة الإعلام في المنطقة بالكوادر البشرية والفنية، وتفعيل مركز إرسال تلفزيون محافظة القريات وربطه بالمنطقة، ودعم المراكز الإعلامية.

من جانبه أكد معالي وزير الإعلام استعداد الوزارة لدعم ما تحتاجه المنطقة إعلامياً لمواصلة الإعلام لدوره الحيوي والمهم عن منطقة الجوف.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة الجوف المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.