عمرو دياب يشعل أجواء الدمام

الدمام ــ البلاد

اشعل الفنان المصري عمرو دياب أجواء مدينة الدمام ضمن مهرجان الشرقية، بعد تألقه في ثاني حفل غنائي له بالمملكة.

وشارك دياب كوكبة من النجوم العرب والعالميين في إحياء حفلات مهرجان الشرقية في مقدمتهم أصالة ونبيل شعيل ومحمد عبده وماجد المهندس ونجوى كرم والمغني الأمريكي بيتبول وأكون وفرينش مونتانا وغيرهم.

وقدم دياب مجموعة من أشهر أغنياته، منها: قمرين، ده لو اتساب، أجمل عيون، يتعلموا، تملي معاك، وياه، انت مغرور، برج الحوت، معاك قلبي، هدد، العالم الله، حبيبي يا نور العين، الله على جماله، ليلي نهاري، باين حبيت، وياه، خلينا لوحدينا، نغمة الحرمان، كنت في بالي وغيرها من الأغاني.

ووجه دياب رسالة لجمهوره معربًا عن سعادته برؤيتهم والغناء أمامهم، كما توجه بالشكر لرئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، الذي أتاح له فرصة الغناء في المملكة للمرة الثانية.

وكان دياب قد أحيا حفله الأول بالمملكة في ديسمبر الماضي وقدم خلاله عددًا من أغانيه الجديدة والقديمة التي نالت إعجاب الجمهور، وتفاعل معها بشكل كبير.