تجمع طويق.. أول فعالية للنحت بالمملكة

الرياض ــ واس

اختتمت امس الاول فعاليات “تجمع طويق الدولي الأول للنحت 2019” والتي تصنف كأول فعالية من هذا النوع يتم اقامتها في المملكة تحت رعاية سمو الامير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحي السفارات.

وصاحب حفل الختام حضور عدد من الشخصيات المهتمة بهذا النوع من الفنون، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، كان لهم فرصة الاطلاع على الاعمال الفنية ولقاء الفنانين ومناقشة تفاصيل وطريقة تنفيذهم لهذه الاعمال الفنية. وأوضح الدكتور فهد بن مشيط الرئيس التنفيذي للهيئة خلال كلمته الافتتاحية للحفل أن أهمية هذه الفعالية تكمن في عدد وتنوع جنسيات المشاركين، حيث شارك في تنفيذ وصناعة المنحوتات الفنية 23 فنان متخصصون في هذا النوع من الفن، منهم عشرون فنان من مختلف دول العالم و ثلاثة فنانين سعوديين، الأمر الذي كان له كبير الاثر في خلق بيئة لتبادل الثقافات والخبرات والتجارب بين نخبة من أشهر الفنانين عالمياً.

وشملت الدول المشاركة، ألبانيا، إيطاليا، صربيا، ألمانيا، بيلاروسيا، بلغاريا، جورجيا، الدانمارك، أسبانيا، سلوفينيا، انجلترا، كوريا الجنوبية، اليابان، تايوان، المكسيك، كوبا، كوستاريكا، نيوزيلاندا، العراق، مصر، والمملكة العربية السعودية.