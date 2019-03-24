المحليات

بدء حظر صيد الروبيان في البحر الأحمر في أبريل

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time16 / رجب / 1440 هـ      24 مارس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء حظر صيد الروبيان على ساحل البحر الأحمر للمملكة يوم الإثنين 25/7/1440 الموافق 1/4/2019م.

وأوضح مدير عام إدارة المصايد البحرية المهندس خالد الشايع، أنّ هدف إجراء الحظر إعطاء فرصة لتكاثر الروبيان، والمحافظة على مخزونه الاستراتيجي، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.

ودعا “الشايع” الصيادين للالتزام بالتاريخ المحدد لحظر الصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، مؤكداً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة.

ابراهيم عبد الغفار

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