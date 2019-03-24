الملك سلمان يستقبل رئيس وزراء قرغيزستان ورئيس مجلس الأمة الكويتي

البلاد : واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان محمد غالي أبولغازيف.

وجرى خلال الاستقبال، بحث مجالات التعاون ذات الاهتمام بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ين عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الوزير المرافق، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان عبدالرحمن بن سعيد الجمعة.

كما حضره من جانب قرغيزستان، سفير جمهورية قرغيزستان لدى المملكة عبداللطيف جمعة، ومعالي وزير الثقافة والإعلام والسياحة جا مانكولوف، ورئيس إدارة التعاون الدولي للحكومة عيد ربيكوف، ورئيس إدارة المعلومات في مكتب الحكومة إيسنغول أولو.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، معالي رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الأستاذ مرزوق بن علي الغانم يرافقه عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، فيما أبدى الملك المفدى تحياته وتقديره لسموه.

كما جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة والكويت، وآفاق التعاون الثنائي وبخاصة في المجال البرلماني.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.