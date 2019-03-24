الفياض : 1465 حالة سرطان قولون خلال عام

البلاد : واس

أكد معالي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض أن أحدث التقارير الصادرة عن السجل الوطني السعودي للأورام كشفت عن وجود 1465 حالة إصابة بسرطان القولون والمستقيم خلال عام واحد ليأتي هذا النوع من السرطان في المرتبة الثانية من بين أكثر السرطانات شيوعاً في المملكة بعد سرطان الثدي.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم, “المنتدى السعودي الدولي لأمراض القولون والمستقيم” الذي ينظمه قسم الجراحة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ويحاضر فيه 48 متحدثاً من بينهم 8 متحدثين دوليين ويتضمن 10 جلسات علمية و 50 محاضرة.

وأوضح الدكتور الفياض أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يقوم بجهود كبيرة على مدى أكثر من أربعة عقود في سبيل تطوير وتأسيس برامج تشخيصية وعلاجية في مجال سرطان القولون والمستقيم, لافتاً إلى أن المستشفى أعد إستراتيجية طويلة الأجل بهدف تقديم مستوى رعاية متميز للمرضى المصابين بهذا النوع من الأمراض, مشيراً إلى أن من بين ذلك تدريب 4 جراحين سعوديين في مراكز دولية مرموقة لتلبية الطلب المتزايد, إضافة إلى تخصيص برنامج زمالة لجراحة القولون والمستقيم بالتعاون مع جامعة الملك سعود تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ما أثمر عن تخريج 17 استشارياً من هذا البرنامج.

وأشار الدكتور الفياض إلى تأسيس سجل أمراض القولون والمستقيم الوراثية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الذي يُعد السجل الوحيد الذي يخدم الأسر المصابة بهذا النوع من المرض, موضحاً أنه خلال العام 2018م تم تسجيل 218 أسرة وفحصها وراثياً من خلال هذا البرنامج المتطور, عاداً ذلك خطوة مهمة لمساعدة الأسر في تجنب سرطان القولون والمستقيم ومنع توارث هذه الحالات بين الأُسر عبر “التحديد الجيني السابق للولادة وهي خدمة تقدم لجميع تلك الأسر مجاناً”.