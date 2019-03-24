الصندوق الصناعي يطلع الصناعيين في مكة على خدماته.. الأربعاء القادم

البلاد : واس

يلتقي صندوق التنمية الصناعية السعودي، الأربعاء القادم، أعضاء اللجان الصناعية ومجتمع الأعمال والمنتجين المحليين بالقطاع الصناعي في لقاء مفتوح بمقر غرفة مكة المكرمة, لاطلاعهم على مختلف التطورات والمبادرات.

وسيقدم فريق الصندوق أبرز المنتجات والخدمات المالية والاستشارية الجديدة لتمكين المستثمر في القطاع الصناعي خصوصاً بعد اتساع نطاق عمل الصندوق ليشمل قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، مع التوسع في دعم القطاع الصناعي من خلال تمويل أنشطة جديدة.

يُذكر أن الصندوق الصناعي أطلق عدداً من البرامج والمبادرات لتلبية احتياجات كافة المستثمرين ومنها برنامج “تنافسية” لرفع كفاءة المنشآت الصناعية، وبرنامج “آفاق” لدعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بالإضافة لبرنامج “توطين” لدعم المحتوى المحلي.