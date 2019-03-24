“التقاعد”: خدمة “ضم الحكومي” تتحول إلكترونيا أول إبريل

البلاد : متابعات

دعت المؤسسة العامة للتقاعد عملائها المشتركين الخاضعين لأحكام نظامي التقاعد المدني أو العسكري العائدين للعمل لمدة لا تزيد عن سنه ولديهم خدمة سابقة خاضعة لنظامي التقاعد وسبق تعويضهم عنها، التقدم بطلب الاستفادة من الخدمة وطلب ضمها من خلال خدمة “ضم الحكومي” عبر موقع المؤسسة الإلكتروني.

وأوضح مدير عام شؤون المشتركين بالمؤسسة عبدالله بن محمد الباحوث أنه اعتبار من 1 أبريل 2019م سيتم الاستغناء الكلي عن تقديم هذه الخدمة من خلال فروع المؤسسة وسيتم حصرها على الخدمات الإلكترونية للمؤسسة.

وأشار إلى توفير هذا الخدمة للمشترك الراغب في ضم خدمته السابقة التي سبق التعويض عنها خلال مده أقصاه سنة من تاريخ عودته بوظيفة خاضعة لنظامي التقاعد وفقاً لإحكام المادة (32) من نظام التقاعد المدني والمادة (27) من نظام التقاعد العسكري، ويتعين على المشترك التقدم من خلال الخدمات المؤسسة الإلكترونية مرفقاً صورة من قرار التعين للوظيفة الحالية وقرار المباشرة وصورة من الهوية الوطنية وتستكمل بقية الإجراءات اللازمة.

وتأتي خطوة حصر هذه الخدمة على الخدمات الإلكترونية ضمن خطة المؤسسة للتحول الرقمي في إطار خطتها الاستراتيجية 2022 ومستهدفتها التي تسعى نحو التميز في خدمة المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين.