ابتكار نظارة جديدة تختار لك الطعام الصحي

البلاد : وكالات

ابتكرت شركة أميركية جهازاً جديداً أطلقت عليه اسم “برين تاب”، يمكنه تدريب الدماغ على اختيار الأطعمة الصحية.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الجهاز الجديد عبارة عن زوج من النظارات متصل بسمّاعات يمكنها اختيار الطعام الصحي لك. فمثلاً، من الممكن أن ترشّح تناول فاكهة التفاح بدلاً من تناول الشوكولاته.

وأضافت الصحيفة أن هذا الجهاز من الممكن أن يساعد مستخدميه على الإقلاع عن التدخين والبعد عن العادات الغذائية السيئة، كما يساعد أيضاً الموظفين الذين يعانون من الإرهاق في إعادة تنشيط أدمغتهم، موضحة أن هذه النظارات صُمّمت ليتم ارتداؤها 20 دقيقة خلال اليوم، ويبلغ سعرها 600 دولار.

وأكد مايكل بورتر، المؤسّس المشارك لشركة “برين تاب”، أن صوت الـ”نظارة” يساعد المستخدم في اتّباع عادات صحية سليمة، حيث يتم تصويرهم وهم يأكلون التفاح والفاكهة ليرون أنفسهم بعد ذلك.