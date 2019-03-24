إزالة موقع يضم 90 حظيرة عشوائية للأغنام جنوب جدة

جدة : البلاد

أزالت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة , موقعاً مسوراً جنوب المحافظة يضم 90 حظيرة عشوائية للأغنام كان يشكل أحد مصادر التلوث للأحياء المجاورة جراء أعمال حرق الجيف التي كانت تمارس بداخله بطرق مخالفة للاشتراطات البيئية.

وأوضح رئيس بلدية المليساء المهندس أحمد بن علي الزهراني , أن البلدية صادرت خلال أعمال إزالة الحظائر 72 رأساً من الأغنام , بمشاركة إدارة المسالخ وأسواق النفع العام وشرطة البلدية ، لافتًا الانتباه إلى أن فرق الرقابة الميدانية كثفت كذلك من جولاتها على مواقع الباعة الجائلين وصادرت 45 كيلو جرامًا من الخضار , وجرى تسليمها للجمعيات الخيرية ، بالإضافة إلى إزالة 10 بركسات وصنادق , و 3 خزانات مياه ، إلى جانب ضبط صهريجين للصرف الصحي تفرغ حمولتها داخل منهول تصريف الأمطار والسيول , تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالهما.

بدورها , تمكنت بلدية أم السلم الفرعية من إزالة 39 تعديًا في منطقة الحرازات , شملت أحواش وغرف شعبية ومسلحة وأساسات أسوار في مواقع متفرقة , ضمن جهود أمانة جدة في إزالة التعديات على الأراضي الحكومية ومنع المخالفات العشوائية بكل أشكالها.