أمر ملكي بترقية وتعيين 32 قاضياً بديوان المظالم

البلاد : واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً بترقية وتعيين 32 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية 5 قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية 4 قضاة من درجة (رئيس محكمة/أ) إلى درجة (قاضي استئناف)، وترقية 7 قضاة من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وترقية 8 قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ).

وأفاد معاليه أن الأمر الملكي الكريم اشتمل على تعيين ملازمين قضائيين على درجة (قاضي/ب)، وترقية 6 قضاة من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج).

وأكد الدكتور اليوسف أن الأمر الملكي الكريم وما تَضَمّنه من ترقية وتعيين؛ يأتي امتداداً للدعم المتواصل والمستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وحرصهم واهتمامهم بمرفق القضاء؛ سائلاً المولى -عز وجل- أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله- في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشريعة المستمدة من كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.