منتدى الاستثمار يوصي بإنشاء مطار جديد بالأحساء

الأحساء – واس

أوصى منتدى الأحساء للاستثمار 2019 في ختام فعالياته، بدعم الجهود الهادفة للمحافظة على واحة الأحساء من التعديات؛ لتحقيق استدامتها، وكذلك إنشاء مطار جديد في الأحساء يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، ويلبي احتياجات الأفراد وقطاعات الأعمال المتعددة الحالية والمستقبلية.

كما تضمنت التوصيات الدعوة لاستكمال أعمال تطوير البنية التحتية للمدينة الصناعية الثانية بالأحساء، على أن يكون أحد ركائزها منطقة محورية للخدمات اللوجستية، وتشجيع مبادرات الاستثمار في قطاع السياحة، واستكمال المشاريع الهامة، بما في ذلك مشروع شركة تطوير العقير السياحي، بما ينسجم مع إدراج واحة الأحساء في قائمة التراث العالمي، واختيارها عاصمة للسياحة العربية 2019م .

ودعا البيان الختامي للمنتدى إلى المراجعة الشاملة للبيئة التنظيمية لقطاع البلديات، تراعي منح امتيازات للبلديات بما يمكنها من الارتقاء بجودة الخدمات، وقيادة التنمية المستدامة، وكذلك إنشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بمنظومة التعليم الأهلي، وتنظم بيئة الاستثمار بممارسات حديثة تنسجم مع أهداف ورؤية المملكة 2030.

كما نادي البيان الختامي أمس الأول، بتأسيس مركز دولي للمؤتمرات والمعارض يعمل على استضافة واستقطاب الفعاليات المحلية والدولية، والتي تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية، ويعمل على تعزيز مكانة الأحساء التاريخية والثقافية والاقتصادية.

وأشار البيان إلى أهمية استدامة المنتدى والارتقاء به ليصبح منصة عالمية، من خلال إنشاء أمانة عامة مستقلة للمنتدى بالتعاون مع غرفة الأحساء.