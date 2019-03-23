الجيش اليمني يحرر “مجمع الشبوك” ومواقع استراتيجية بصعدة

البلاد : متابعات

تمكنت قوات الجيش اليمني وبإسناد من التحالف العربي، السبت، من تحرير مواقع استراتيجية في معاقل مليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مواقع استراتيجية جديدة كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية كتاف بصعدة.

ونقل المركز عن عبداللطيف الضبياني قائد اللواء 126 مهام خاصة أن قوات الجيش حررت مجمع الشبوك وتلة التمساح والتلال المطلة على وادي النخيل بجبهة الفرع القريبة من وائلة بمديرية كتاف البقع.

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية، فيما استعاد أبطال الجيش الوطني كميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة .