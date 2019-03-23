ارتفاع عدد ضحايا عبارة الموصل لـ 96 قتيلا

بغداد ــ وكالات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية ارتفاع عدد الوفيات في انقلاب عبارة بنهر دجلة إلى نحو 96 شخصاً.

وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قد قال خلال زيارة عاجلة قام بها إلى الموصل إثر غرق عبارة في مياه نهر دجلة بالمدينة: إن حصيلة ضحايا الحادث وصلت إلى 85 قتيلا.

وأعلن عبد المهدي، أثناء زيارته إلى الموصل، الحداد العام في جميع أنحاء العراق في السفارات والممثليات العراقية في الخارج لمدة 3 أيام، معربا عن التعازي لذوي الضحايا باسم جميع العراقيين.

وعلى خلفية هذه التطورات، أمر رئيس الوزراء العراقي بفتح تحقيق فوري في الحادث ورفع نتائجه إلى الحكومة في غضون 24 ساعة لتحديد المسؤولين عن الحادث.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي: إنه يتابع بألم وحزن حادثة عبارة الجزيرة السياحية في مدينة الموصل التي أودت بحياة العشرات من الأبرياء، نساء ورجالا وأطفالا.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء وجه باستنفار كل جهود الدولة، ومتابعة عمليات الإنقاذ والبحث عن الغرقى والمفقودين وتقديم العلاج واستنفار الكوادر الصحية والطبية والإغاثية”، لافتا إلى أنه “أمر بفتح تحقيق فوري، ورفع تقرير بذلك إلى سيادته خلال 24 ساعة لإظهار الحقيقة والكشف عن المسببين لتأخذ العدالة مجراها”.