الدولية

47 قتيلاً حصيلة انفجار مصنع الكيماويات في الصين

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time14 / رجب / 1440 هـ      22 مارس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

بكين : واس

ارتفع عدد ضحايا الانفجار الضّخم الذي وقع في مصنع للكيماويّات في شرق الصّين إلى 47 قتيلاً بعد أن سحب رجال الإنقاذ عشرات الأشخاص من منطقة الانفجار.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين المركزي الحكومية (سي سي تي في) أنّ رجال الإطفاء سيطروا على الحريق بعد ساعات من الانفجار الذي وقع أمس الخميس في منطقة تشينجياجانغ الصناعية بمدينة يانتشينغ .

وكان مسؤولون في المدينة قالوا في وقت سابق إنّ 12 شخصاً على الأقلّ قُتلوا في الانفجار، لترتفع الحصيلة لاحقاً إلى 47 قتيلاً.

من جهتها قالت صحيفة الشّعب اليوميّة الرسميّة إنّ 90 شخصًا أُصيبوا أيضًا بجروح خطرة ناجمة عن الانفجار.

ابراهيم عبد الغفار

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