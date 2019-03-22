شركة الخدمات الأرضية تقدم خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة

جدة – عبد الهادي المالكي

تقدم الشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الرائدة في تقديم خدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة العربية السعودية والبالغ عددها 27 مطاراً، كافة خدمات المناولة الأرضية لجميع فئات المجتمع ومنها الفئة الغالية على قلوبنا ركاب ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم ذوي الإعاقة عبر منصات الاحتياجات الخاصة في صالات المطارات حيث يتعامل موظف الشركة السعودية للخدمات الأرضية مع المسافرين من ذوي الإعاقة كما يتعامل مع أي شخص آخر من ناحية الحقوق والاحترام .

وينقسم ركاب ذوي الاعاقة الى قسمين ركاب ذي احتياج لمساعدات خاصة وركاب ذي حالات طبية حيث يتعامل الموظف مع كل حالة باحترافية وفق المعايير العالمية للمناولة الأرضية وذلك لتسيهل اجراءات سفرهم وتوفير أرقى الخدمات وكل مايحتاجونه من مساعدة تحت مظلة أنظمة الجهات الرسمية في مطارات المملكة.