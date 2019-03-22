تشييع رسمي وشعبي لضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا

البلاد : متابعات

أقيمت اليوم (الجمعة)، مراسم تشييع شعبية ورسمية لضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا مع انعقاد أول صلاة جمعة في المدينة منذ الهجوم.

وتفاعل الشعب النيوزلندي مع دعوة “الحجاب من أجل الوئام” في حملة تضامن ودعم للمواطنين المسلمين ارتدى خلالها مواطنون الحجاب اليوم الجمعة للتعبير عن رفضهم لمجزرة المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، قبل أيام، التي أودت بحياة أكثر من 50 مصليا.

وحضرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جياسيندا أرديرن المراسم وشاركت جموع المصلين في الوقوف دقيقتين حدادا على الضحايا الذين بدأت عمليات دفنهم بعد انتهاء الصلاة.

وقال إمام مسجد النور جمال فودة «قلوبنا محطمة لكننا لم ننكسر. نحن على قيد الحياة.. نحن معا ولن نسمح لأحد أن يقسمنا».

وأضاف في خطبة الجمعة «لأسر الضحايا أقول أحباؤكم لم يموتوا سدى. فدماؤهم روت بذور الأمل».