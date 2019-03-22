إقامة صلاة الغائب على شهداء الهجوم الإرهابي بنيوزيلندا في المسجد الحرام والمسجد النبوي

مكة المكرمة / المدينة المنورة : واس

أقيمت اليوم صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي على شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرس في نيوزيلندا.

وأم المصلين في المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، بينما أمّهم في المسجد النبوي فضيلة الشيخ عبدالله البعيجان، سائلين الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يتقبلهم من الشهداء، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين ويتم عليهم الصحة والعافية.

وأوضح معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، أن هذا يجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بقضايا الإسلام والمسلمين وموقف المملكة الحازم في مكافحة الإرهاب والتطرف الذي لادين ولا وطن له، سائلاً الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين أعمالهما الصالحة.