قياس يحصد شهادة الآيزو لإدارة أمن المعلومات

البلاد : متابعات

حصل المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، على شهادة إدارة أمن المعلومات طبقًا للمواصفة القياسية “الآيزو ISO 27001″، التي تقدمها المنظمة العالمية pecb.

وتمثل الشهادة، المعيار الأبرز على المستوى العالمي في مجال إدارة أمن المعلومات من خلال تطبيق إطار عمل للسياسات والإجراءات التي تدعم التحكم وضبط إجراءات أمن المعلومات.

وتمنح هذه الشهادة للجهات التي تقوم باستيفاء المتطلبات والمواصفات القياسية وتحقيق جميع الضوابط الفنية والأمنية وفقاً للمعيار العالمي للمحافظة على جميع ممتلكات المنظمة مثل المعلومات السرية أو البرامج الآمنة أو الأصول الأمنية مثل الأجهزة والمباني وكذلك تدريب العاملين في المنظمة على المتطلبات القياسية وآلية تطبيقها، بهدف التأكيد على اعتماد الضوابط الأمنية الأقوى والأبرز، وفقاً للمعايير العالمية لضمان حماية وصيانة المعلومات في مركز تقنية المعلومات.

وفي ضوء التقدم التكنولوجي الحالي، أصبحت الأصول المعلوماتية أحد أهم عوامل النجاح في أية جهة، ومن خلال الحصول على هذه الشهادة ستكون هذه المنظمة قادرة على تحقيق العديد من الأهداف مثل تقليل حالات فقد المعلومات، كما أنها تعد دليل على اهتمام المنظمة بتطوير وتجويد الأعمال وفقاً للمعايير العالمية وأفضل الممارسات.