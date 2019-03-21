بومبيو: واشنطن ملتزمة بالتصدي لتهديدات إيران

الكويت ــ كونا

شدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على ثبات سياسية بلاده في الشرق الأوسط ، مؤكدا أنها تسعي لتحقيق السلام ومواجهة تهديدات القاعدة وداعش وإيران. وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش زيارة الأول إلى دولة الكويت في مستهل جولة إلى الشرق الأوسط تشمل القدس ولبنان، أن الولايات المتحدة تمد العون لأي دولة تريد أن تحد من قضايا الإرهاب، والتصدي لتهديدات إيران والتنظيمات الإرهابية.

وأكد بومبيو، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن الولايات المتحدة متلزمة بأمن الكويت، مشيرا إلى أنها تشجع الحكومة العراقية على تعزيز علاقاتها معها.

من جانبه قال، وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في كلمته، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مهمة؛ ليس فقط لأنها الأولى من نوعها لكن لأنها تأتي في ظروف حرجة أيضا.

وعن القضية الفلسطينية، أضاف الصباح، أن الكويت لديها ثقة في أن الإدارة الأمريكية لديها خطة مقبولة لتحقيق السلام في فلسطين وأنها تأخذ بعين الاعتبار الأطراف الأخرى في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية الكويتي، أن بلاده ترتبط بعلاقات تاريخية مع الولايات المتحدة، حيث لديهما أجندة زاخرة بالقضايا المهمة التي تعمل البلدان على مناقشتها في مجالات متعددة.

وقال إنه عقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الأمريكي، لافتا إلى أنه اتفق على ضرورة تغليب الحل السياسي على الأزمة في اليمن.

ووقع وزيرا خارجية البلدين على هامش المؤتمر الصحفي مذكرة تفاهم في مجال التجارة والتعاون الثقافي لدعم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون.