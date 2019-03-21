بلدية أبرق الرغامة تطلق مبادرة النظافة

جدة – إبراهيم المدني

ضمن مبادرات أمانة محافظة جدة في تفعيل المسؤولية الاجتماعية وبالتزامن مع أسبوع النظافة أطلقت بلدية أبرق الرغامة الفرعية أمس الأول مبادرة (نظافة بيئتي مسؤوليتي) بمشاركة الإدارة العامة للحدائق والمرافق وإدارة المسؤولية الاجتماعية وبالتعاون مع المدرسة 199 الابتدائية للبنات بحي النخيل.

رئيس البلدية المهندس سعد القحطاني أشار الى أن المبادرة تهدف إلى تنمية وعي الطفل تجاه بيئته وتحمله المسؤولية الفردية والجماعية وتعويده على السلوك الرشيد تجاه البيئة ونظافتها والحفاظ عليها خلال مراحل عمره المختلفة.