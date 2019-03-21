إيران تُزوّر وثائق عراقية لتصدير النفط

البلاد : متابعات

كشف تحقيق مفصل لوكالة “رويترز” عن قيام إيران في الأشهر الأخيرة بتحميل شحنتين من الوقود إلى آسيا على ناقلات تحمل وثائق مزورة، تبين أن الوقود عراقي ، وذلك للالتفاف حول العقوبات الأميركية

واستطاعت وكالة رويترز الاطلاع على وثائق تدعي أن ناقلة النفط، Grace 1 تديرها شركة شحن سنغافورية وتحمل علم بنما، قامت بنقل الوقود من البصرة خلال الفترة المتراوحة بين العاشر والثاني عشر من ديسمبر الماضي، إلا أن ثلاثة مصادر في صناعة النفط العراقية أكدت عدم مصداقية هذه الوثائق، ولينفي ميناء البصرة بدوره أيضا وجود ناقلة Grace 1 في الميناء خلال هذه الفترة.

وبحسب التحقيق فقد تبين لاحقا أنه تم إيقاف نظام التعرف الآلي لناقلة Grace 1 في الفترة المتراوحة بين 30 نوفمبر و14 ديسمبر، وذلك لعدم تتبع موقعها خلال هذه الفترة.

وأظهر التحقيق لاحقا أن Grace 1 كانت تقف بالقرب من الميناء الإيراني، لتنقل شحنة تحمل 284 ألف طن من الوقود بقيمة 120 مليون دولار، وصلت إلى سنغافورة في فبراير الماضي، إلا أن الجمارك السنغافورية لم تستجب لطلبات التعليق على هذا الموضوع.