انطلاق تصفيات الجولة النهائية لدوري ممتاز الكاراتيه

الرياض – البلاد

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، يقيم الاتحاد السعودي للكاراتيه الحفل الختامي والمباريات النهائية للدوري الممتاز للدرجات الثلاث (العمومي والشباب والناشئين) في الكاتا والقتال الجماعي، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 23 مارس الجاري على صالة الهيئة العامة للرياضة بمدينة الرياض؛ حيث يقام الحفل الختامي عند الرابعة والنصف عصرا.

وسوف تنطلق غدا، التصفيات النهائية للدوري لجميع الدرجات في الكاتا والقتال الجماعي، بمشاركة أكثر من 600 لاعب، يمثلون 47 ناديا، المشاركين في الدوري لجميع الدرجات، تتقدمها أندية الهلال والأهلي والاتحاد والجبيل، وتستمر التصفيات الى يوم السبت المقبل، موعد تتويج أصحاب المراكز الأولى في الترتيب العام. وكان رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص قد عقد سلسلة من الاجتماعات بمقر الاتحاد بالمجمع الأولمبي مع اللجان المشرفة والعاملة على تنظيم الحفل الختامي والمباريات النهائية، اطلع خلالها على آخر التحضيرات والترتيبات لهذا الحدث، الذي سيشهد العديد من الأحداث؛ من ضمنها تقديم عروض في فنون الكاراتيه وبعض الفقرات الخاصة وحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية للحفل. متمنيا الدكتور القناص التوفيق للمشاركين في الدوري ولأعضاء الاتحاد بظهور التصفيات والحفل بالصورة المتوقعة ،والتي تليق براعي الحفل.