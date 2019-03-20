الجبير يستقبل الوفد البريطاني وسفيري طاجكستان والسودان

الرياض-واس

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض أمس، نائب مستشار الأمن القومي البريطاني كريستيان تيرنر، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، بحث التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل معاليه أمس كلاً من: سفير جمهورية طاجكستان لدى المملكة ضراب الدين قاسمي، وسفير جمهورية السودان المعين لدى المملكة عبدالعظيم محمد الصادق.

وجرى خلال الاستقبالين استعراض العلاقات الثنائية مع بلديهما، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.