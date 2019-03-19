اليمن.. ميليشيا الحوثي تمنع لوليسغارد من زيارة رأس عيسى

البلاد : متابعات

منعت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الاثنين، رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد، من زيارة ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة، غربي اليمن.

وقال عضو الوفد الحكومي إلى مشاورات السويد، عسكر زعيل، إن ميليشيا الحوثي، منعت رئيس الفريق الأممي لإعادة الانتشار من زيارة استطلاعية إلى ميناء رأس عيسى.

وأضاف زعيل، في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر” مساء الاثنين، إن الجنرال الدنماركي غادر الحديدة إلى صنعاء .

وترفض ميليشيا الحوثي، حتى اللحظة، تنفيذ اتفاق السويد المتعلق بالانسحاب من الحديدة وموانئها، في وقت تمارس أنشطة مسلحة تصعيدية لتعطيل الاتفاق برمته.

واتهم وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، الاثنين، وفقاً لـ”العربية” ميليشيات الحوثي بوضع العراقيل أمام تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة، وفقًا لاتفاق السويد الذي مضى اكثر من ثلاثة أشهر على توقيعه برعاية الأمم المتحدة.

وأوضح، انه منذ اعلان الأمم المتحدة الهدنة وبدء سريان وقف إطلاق النار في ١٨ ديسمبر ٢٠١٨م بالحديدة إلى ١١ مارس ٢٠١٩م وصل اجمالي الخروقات الحوثية المباشرة وغير المباشرة الى ١٩٤٣ خرقا، أدت الى مقتل ١٢٣ مدنيا و ٦٢٧ جريح بينهم نساء وأطفال.

ولفت إلى أن الميليشيات الحوثية لا زالت تستغل الهدنة لتعزيز مواقعها الدفاعية بحفر الخنادق وقطع الشوارع وزراعة الألغام كما أنها زادت من قصف المدنيين وتدمير المنشئات العامة والخاصة.