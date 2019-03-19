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العساف يبحث الموضوعات المشتركة مع نائب مستشار الأمن القومي البريطاني

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time11 / رجب / 1440 هـ      19 مارس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

التقى معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، معالي نائب مستشار الأمن القومي البريطاني كريستيان تيرنز، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، بحث التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى المملكة المتحدة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، والوزير المفوض في غرفة عمليات خلية اليمن إبراهيم بن سعد بن بيشان.

ابراهيم عبد الغفار

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