ارتفاع نسبة التسوق عبر الإنترنت في المملكة إلى 49.9%

جدة : البلاد

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن أولى نتائج مسح سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة لعام 2018م، التي أظهرت ارتفاع نسبة التسوّق عبر الإنترنت في عام 2018، إلى 49.9 %، في مقابل 47.90 % لعام 2017، وفي مقابل 37.3 % لعام 2016.

وأوضحت نتائج الدراسة التي ستستعرضها الهيئة مع دراسات عدة في منتدى مؤشرات سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، غداً الأربعاء، أن الإناث هن الأعلى تسوقاً عبر الإنترنت لعام 2018 بنسبة بلغت 51.7 %، بينما بلغت نسبة الذكور 48.6 %.

وتباينت نسب التسوق عبر الإنترنت في الدراسة التي شملت (10000) مستخدم لخدمات الاتصالات، بحسب الفئات العمرية، فجاءت الفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة، في مقدمة الفئات المتسوقة عبر الإنترنت بنسبة 65.20 % من عدد مستخدمي الإنترنت، تلتها الفئة العمرية من 30 إلى 34 سنة بنسبة 63.20 %، ثم الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة بنسبة 61.80 %.

وبالنظر إلى التسوق عبر الإنترنت لعام 2018 حسب المنطقة، كشفت الدراسة أن منطقة الجوف الأعلى تسوقاً عبر الإنترنت بين مناطق المملكة بنسبة 65.20 % من مستخدمي الإنترنت، تلتها منطقة حائل بنسبة 62.90 %، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 55.20 %.

أما أبرز أنواع السلع المشتراة عبر الإنترنت (السلع الملموسة) في 2018، فكانت سلع “الملابس، الأحذية وملحقاتها” بنسبة 69.70 %، وسلع “الحاسبات الآلية، والهواتف ذكية” بنسبة 46.90 %.

وبيّنت الدارسة بأنه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، تباينت نسب استخدام طرق السداد الإلكترونية للتسوق عبر الإنترنت، إذ بلغت تلك النسبة 41.10 % من المتسوقين عبر الإنترنت في 2018، في مقابل 37.70 % لعام 2017، ومقابل 21.40 % في عام 2016.

وتتوزع طرق السداد المستخدمة عبر الإنترنت إلى طرق عدة، منها: الخدمات البنكية عبر الإنترنت التي استحوذت على اختيار 34.10 % من المشاركين، تليها بطاقات الائتمان (السحب على الإنترنت) بنسبة 28.10 %، ثم خدمة الدفع عبر الإنترنت (مثل: باي بال) بنسبة 5.30 %، وبطاقات الهدايا مسبقة الدفع أو القسائم الإلكترونية بنسبة 4.10 %.