إصدار 544.280 جواز سفر خلال النصف الأول من 1440

البلاد : متابعات

كشفت المديرية العامة للجوازات أن إجمالي عدد الجوازات التي تم إصدارها وتجديدها للمواطنين خلال الفترة 1 / 1 – 30 / 6 / 1440هـ بلغت (544,280) جواز سفر .

وأوضحت أن عدد جوازات السفر التي تم إصدارها وتجديدها للمواطنين من خلال منصة ” أبشر ” بلغ (331,882) جواز سفر ، فيما بلغ عدد جوازات السفر التي تم إصدارها وتجديدها من خلال مراجعة إدارات الجوازات بمختلف مناطق المملكة (212,398) جواز سفر .

وأضافت الجوازات أنه يمكن إصدار أو تجديد جواز السفر لمدة 5 سنوات فقط في حال كان صاحب الجواز في عمر أقل من 21 عاما ، أما إذا كان عمر صاحب الجواز 21 عاما أو أكبر، يمكن اختيار مدة صلاحية الجواز لتكون 5 أو 10 سنوات ، واستلام الجواز من إدارات الجوازات أو عن طريق خدمة التوصيل مع البريد السعودي، وأنه الآن بالإمكان إعادة إصدار جواز السفر السعودي بعد مرور ستة أشهر من إصداره وذلك من خلال منصة ” أبشر “.