1100 كجم أغذية مجهولة المصدر في الخبر

الدمام-حمود الزهراني

ضبطت بلدية محافظة الخبر ممثلة في إدارة خدمات البلدية (الفترة المسائية)، مؤخرا 764 كيلو من اللحوم والمجهولة المصدر، إضافة إلى 350 كيلو من المواد الغذائية، من 4 مواقع لسكن عمال، كانت في طريقها للتوزيع.

ذكر ذلك رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي وقال أن مراقبي إدارة الخدمات في بلدية الخبر تمكنوا من ضبط 4 مواقع عبارة عن سكن عمالة، حيث تمت مراقبتها منذ فترة وكانت تستخدمها العمالة لتجهيز المواد الغذائية، في بيئة سيئة تفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية، حيث تم ضبط 764كيلو من اللحوم و350كيلو من المواد الغذائية،

مشيرا بأن مراقبي البلدية ولله الحمد نجحوا من ضبطها سريعا قبل توزيعها ووصولها للمستهلكين ، مؤكدا بأنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، واحالة المخالفين للجهات المختصة، فيما شدد على أن صحة المواطن والمقيم خط أحمر وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالف.