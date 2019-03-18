نستعد ليوم السعادة ومهرجان الفنون في الرياض

حوار – نوره العمودي

ارتبط اسمه ببداية تعلم الموسيقى في المملكة في خطوة جديدة لافتتاح أول المعاهد الموسيقية بالرياض، هو الموسيقار وعازف الكمان المصري محمود سرور.

حاز على جائزة أفضل عازف كمان في العالم العربي من دار الأوبرا المصرية لعام 1996م، ويعزف لأكثر من 90% من صولوهات الكمان والربابة لجميع فنانين الوطن العربي.

سجل حضورًا ملحوظًا في الساحة الفنية السعودية في الآونة الأخيرة، وحقق نجاحًا كبيرًا في كثير من المناسبات المحلية، كانت آخر مشاركاته للعزف في المعرض السعودي للطيران الأربعاء الماضي.

• ما رأيك بخطوة افتتاح أول المعاهد الموسيقية بالرياض؟

= أنا سعيد بدراسة خطوة استخراج رخصة لمعهد موسيقي بالرياض وسيكون الأكبر ، وقد بدأنا في التفرع بتخصيص قسم لتعليم العود، وقسم آخر للعزف على القانون، وقسم للبيانو، بالإضافة لقسم الكمان. وأعتز بمحبة الجمهور ورغبة الكثيرين في تعلم الموسيقى.

• هل سيتم التخطيط لافتتاح معهد موسيقى في جدة وباقي المدن؟

= نعمل على إنشاء معهد في “جدة” خلال 6 أو 7 أشهر تقريبًا في شهر أكتوبر القادم. وسنبدأ من خلال الدورات المكثفة والتي تتراوح مدتها بين شهر أو شهرين لنرى بدايةً مدى الرغبة لدى الناس بتعلم الموسيقى، وفي حال الإقبال سيتم افتتاح فرع لمعهد سرور بجدة بالاتفاق مع أحد المستثمرين.

ومن وجهة نظري افتتاح المعرض بجدة مهم ، فهي مدينة جدة كما يقولون “عليها العين” لأنها دائمة الحراك الفني وتعدد المبدعين والموهوبين.

• لماذا تركز في حضورك على وسائل التواصل الاجتماعي دون وسائل الإعلام ؟

= لم أسجِّل غيابًا ملحوظا عن وسائل الإعلام كما هو بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي بل كنت متواجدا دائمًا أمام الكاميرات، وفي الحفلات والفعاليات المهمة.

والفترة هذه تتواجد معنا كل يوم في المعهد قنوات فضائية مثل: روتانا، وعرب نيوز، وقنوات أخرى عربية وأجنبية. وقد زارنا بالمعهد مسؤول بالسفارة الأميركية وأعرب عن سعادته بهذه الخطوة الفنية المهمة، إضافةً إلى دعوتهم لتقديم عرض فني في الولايات المتحدة لأتحدث من خلاله عن تفاصيل التجربة.

• في حال تم إدراج المناهج الموسيقية ، هل من الممكن أن تشارك في هذه الخطوة؟

= أتمنى ذلك لأشارك بدوري في وضع مناهج تعليم “الكمنجة”، وإلى أن يتم تنفيذ هذه الخطوة نحن متواجدون في المعهد بالرياض، وبدأنا بحصد النتائج وسماع الأصوات الموهوبة والموسيقى المتميزة في ظرف 5 حصص تدريبية.

وسأعمل لأخذ وعد من هيئة الترفيه لتدشين عرض فني موسيقي من أيدي طلبة المعهد خلال 6 أشهر.

• مع افتتاح معهد موسيقي في الرياض وغيرها..ما توقعاتك المستقبلية للمقبلين على تعلم هذه الفنون؟

= أرى أن المملكة تخطو متقدمة وتستحق الدور الريادي في مجالات كثيرة، وعلى مدى عقود عرفنا عن قرب الفنانين السعوديين المبدعين أصحاب المواهب الكبيرة الذين أثروا الساحة الفنية المحلية والخليجية والعربية.

• وماذا عن جديدك؟

= حاليًا أعمل على تدريس الموسيقى في المعهد، وإخراج كوادر ومواهب جديدة للعالم، تكون مثقفة موسيقيًا لتستطيع كتابة وتمثيل موسيقى بلادهم، وأن تقود الفرقة التي ستقف على مسرح دار الأوبرا السعودية.

وأعمل أيضًا على ألبوم “رابحيات” والذي يضم أجمل أعمال الفنان رابح صقر القديمة والجديدة التي أحبَّها الجمهور من خلال الخلط بينهما على غرار ألبوم “عبداويات” للفنان محمد عبده، وسيكون له وقع جديد لأنه نُفذ بشكل مختلف تماماً. وسأشارك بالعزف في مجموعة من الفعاليات بالرياض، منها يوم السعادة العالمي 20 مارس بمقر هيئة الترفيه، ومهرجان نور للثقافة والفنون يوم 6 أبريل القادم.