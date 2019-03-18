مسابقة للروبوت في جدة

جدة- البلاد

أطلق مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة ، فيصل بن عقيل كدسة ، مسابقة الروبوت بكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة ويشارك فيها نحو 200 متدرب من جميع كليات ومعاهد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي أن المسابقة التي تتضمن ثلاثة مسارات هي مسابقة روبوت VEX العالمية , ومسار المشاريع الابتكارية , ومسار البرمجة , تهدف إلى تنمية روح الإبداع والابتكار ونشر ثقافة الروبوت , وتشجيع المبتكرين والمتدربين على تحليل وحل المشكلات وتشجيع التعلم التعاوني.