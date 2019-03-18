“سكني” يطلق تطبيقاً للأجهزة الذكية لتسهيل التواصل مع المستفيدين

البلاد : متابعات

دشن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان اليوم، نسخته الحديثة من تطبيق “سكني” للأجهزة الذكية، التي تدعم نظامي التشغيل على أجهزة “آبل” وأجهزة “الأندرويد”، حيث يقدم للمستفيدين أكثر من 15 خدمة، تمكنهم من التعرف على الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج للأسر الراغبة في الاستفادة من برامج وخيارات وزارة الإسكان بكل يسر وسهولة، ومن أي مكان وفي كل الأوقات، إضافة إلى إمكانية التعرف على المشاريع السكنية، وحجز المواعيد لزيارتها.

ويتضمن التطبيق الرسمي لبرنامج “سكني”، الذي يدعم اللغة العربية عدد من الخدمات التي يحتاجها المستفيدين ابتداءً من التسجيل واستكمال البيانات، واستعراض قائمة المسجلين والمستفيدين من الدفعات السابقة للبرنامج، والحلول والمشاريع السكنية المتوفرة في كل منطقة ومدينة، كما أنه يتيح إمكانية حجز المواعيد لزيارة المشاريع لاستكمال اجراءات الحجز النهائي في موقع المشروع.

ويضم التطبيق كذلك دليل تفصيلي بإحصائيات المستفيدين، وإمكانية الوصول والتعرف على برامج الوزارة الأخرى، وتقديم المساعدة الالكترونية، وكتابة الشكاوى والمقترحات، والأسئلة الشائعة حول البرنامج وجميع الخيارات المتوفرة وشروط الدعم لجميع المواطنين، كما يقدم التطبيق خدمة التنبيهات وتفضيل الخيارات المرغوب فيها، علاوة على أخبار المركز الإعلامي للوزارة وإمكانية الاطلاع وتحميل تقارير سكني الشهرية.

ويراعي التطبيق مبادئ الخصوصية وأحدث معايير الحماية الأمنية، لكي يتمكن المستخدم من مختلف برامج وخيارات الوزارة من تنفيذ الخدمات المطلوبة واستعراض البيانات الشخصية بشكل آمن وبسيط، كما أهتم البرنامج بتطبيق معايير تحقيق الفائدة لمستخدميه لتعزيز الاستفادة من البرنامج والمعلومات التي يتيحها بشكل تفاعلي.