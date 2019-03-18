جرحى بإطلاق نار في مدينة أوتريخت في هولندا

البلاد : وكالات

أصيب عدد من الأشخاص بإطلاق نار في مدينة أوتريخت الهولندية.

ووفقاً لـ “بي بي سي”، فتح رجل النار على ركاب داخل عربة ترام في مدينة أوتريخت.

وقالت الشرطة الهولندية أن السلطات طوقت ميدانا في محطة للترام بوسط المدينة، فيما انتشرت خدمات الطوارئ في المكان.

وأفادت شرطة أوتريخت بأنه تم إرسال مروحيات إلى مكان الحادث، وناشدت المواطنين الابتعاد للسماح للمسعفين ورجال الإنقاذ بالقيام بعملهم.

وكتبت الشرطة على حسابها على “تويتر” تقول: “حادث إطلاق نار، هناك تقارير عن عدة جرحى”

مضيفة: “إنه حادث إطلاق نار داخل ترام. لقد تم إرسال عدة مروحيات لتقديم المساعدة”.