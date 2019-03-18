امير الجوف يؤكد على خدمات المتقاعدين

سكاكا – البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على تقديم أفضل الخدمات المميزة التي تهم المتقاعدين في جميع الجهات، مثمنا الجهود التي بذلها أبناء الوطن من المتقاعدين والمتقاعدات.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة أمس، مدير فرع جمعية المتقاعدين بالمنطقة سعود بن عقلا العويضة, يرافقه عدد من أعضاء الجمعية.

من جانبه أوضح العويضة أن الجمعية تسعى لتقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين وتهدف أيضًا للاستفادة من خدمتهم الطويلة في مجالات مختلفة، وخاصة أصحاب المؤهلات والخبرات بما يعود بالنفع على الوطن. وفي نهاية الاستقبال ‏قدّم الجميع شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على دعمه لأعمال الجمعية لتواصل أداء رسالتها .

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة امس، رئيس جمعية الجوف للإسكان خالد بن ابراهيم العويقيل يرافقه نائب رئيس وأعضاء الجمعية .

واستمع سموه من رئيس وأعضاء المجلس لشرح عن مهام لجنة الإسكان، التي تهدف إلى تأمين السكن للأسر المستفيدة، وكذلك صيانة وترميم منازل الأسر المحتاجة.

من جانبه أشار العويقيل إلى وجود تنسيق بين الجمعية والجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، وتفاعل مجتمعي لما لأهداف الجمعية من عمل إنساني واجتماعي، مستعرضاً نماذجاً لجمعيات لها سبق في مجال الإسكان للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.

وأكد سمو أمير الجوف دعمه للجمعية والوقوف معها لتحقيق أهدافها لتكون خير رافد لجهود الجهات ذات العلاقة.