رشاقة وصحة وطبخ على الهواء

جدة – أميمة الفردان

يقام في الفترة ما بين 27-29 من الشهر الجاري؛ بمركز حي المحمدية وتحت مظلة جمعية مراكز الأحياء؛ من بوابة الشركة المجتمعية؛ “كرنفال الطهي”؛ الذي يهدف إلى إبراز الدور الثقافي والاجتماعي؛ لمراكز الأحياء؛ من خلال الأنشطة التفاعلية التي يقيمها كل مركز؛ والتي تصب في تعزيز العلاقات الاجتماعية بين أهالي الحي الواحد؛ لتكوين ملتقيات تهدف إلى تعزيز التعارف والتكافل الاجتماعي.

كرنفال الطهي الذي يقيمه مركز حي المحمدية؛ ويسلط الضوء على أهمية الطهي باعتبارها من المهن التي باتت تجذب كثيرا من الشباب من الجنسين؛ في الوقت الراهن في ظل وجود برامج تلفزيونية تعمل على صناعة الطهاة؛ ورغم أن الأمر ليس غريباً على مجتمعنا السعودي الذي أنجب كثيراً من الطهاة؛ وعرفت من خلالهم المطابخ التي تقوم بعمل الولائم الكبيرة؛ وأصبحت تلك الأسماء علامات تجارية في المجتمع المحلي ولازالت قائمة حتى الآن ولم تزل بوفاة مؤسسيها!

إلا أن العصر الحديث وسرعته الفائقة في التغيير والتبديل؛ عملت على خلق أنماط حياتية؛ غيرت معه مفهوم الطبخ وادخل أنماط غذائية لم تكن معروفة؛ وهو الأمر الذي جعله القائمين على الكرنفال نصب اعينهم؛ كما أوضحت هويد جمل الليل المشرفة على الكرنفال “نحاول من خلال هذه الفعالية القاء الضوء على المتميزين من الطهاة؛ ودعمهم من خلال هذا الكرنفال ومساعدتهم بتقديمهم للمجتمع المحلي؛ على أن تكون هناك معايير للمشاركة أهمها الجودة والتميز”.

وأضافت “من ضمن اهدافنا تعريف هذه الفئة الجديدة الراغبة في دخول سوق العمل؛ إلى أسماء طهاة معروفين لتقديم الدعم والمساندة في مجال الطهي من أمثال الشيف عدنان يماني الذي سيقدم مسابقات خفيفة وظريفة خلال فترة الكرنفال”.

ولأن طريقة اكلك ونوع الطعام مرتبط بشكل كبير على الصحة؛ راعى القائمون على الكرنفال ان يكون هناك حضور قوي لأخصائية التغذية الدكتورة رويدا ادريس التي ستضيف للكرنفال بعداً صحياً قوامه المحافظة على الرشاقة والوصول للوزن المناسب؛ من خلال ندوات بسيطة عنوانها الرئيس الرشاقة والصحة؛ فيما ستكون هناك ورشة عمل خاصة للشيف مصعب حريري صاحب سلسلة مطاعم “كريف” بالإضافة لحضور كل من الشيف لولوة العزة التي ستقدم طهيا مباشرا.